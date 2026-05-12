Nasce The Manhattan Society il primo magazine cartaceo in inglese del network ilNewyorkese
È stato annunciato il lancio di The Manhattan Society, il primo magazine cartaceo in lingua inglese prodotto dal network editoriale ilNewyorkese. La pubblicazione è stata diffusa per la prima volta a New York City e rappresenta un nuovo progetto editoriale in formato cartaceo. La testata si rivolge a un pubblico interessato a contenuti in lingua inglese, offrendo una nuova piattaforma di informazione e approfondimenti.
Debutta a New York City The Manhattan Society, il primo magazine cartaceo in lingua inglese lanciato dal network editoriale ilNewyorkese. Il progetto è stato presentato domenica mattina a Times Square con una distribuzione gratuita ispirata alla tradizione degli storici strilloni newyorkesi, mentre i maxi schermi della piazza trasmettevano contenuti dedicati a Italy on Madison 2026. Il numero inaugurale del magazine è interamente dedicato alla quarta edizione di Italy on Madison, manifestazione promossa dall’ Italian Trade Agency che aprirà ufficialmente il 12 maggio nella storica townhouse al 33 East 67th Street, nell’Upper East Side di Manhattan, e proseguirà fino al 15 maggio con ingresso gratuito.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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