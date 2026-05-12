Nasce The Manhattan Society il primo magazine cartaceo in inglese del network ilNewyorkese

È stato annunciato il lancio di The Manhattan Society, il primo magazine cartaceo in lingua inglese prodotto dal network editoriale ilNewyorkese. La pubblicazione è stata diffusa per la prima volta a New York City e rappresenta un nuovo progetto editoriale in formato cartaceo. La testata si rivolge a un pubblico interessato a contenuti in lingua inglese, offrendo una nuova piattaforma di informazione e approfondimenti.

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