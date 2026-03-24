Destination Calabria | nasce il magazine che racconta i borghi e l’anima autentica della regione

È stato inaugurato un nuovo magazine dedicato alla regione, con l’obiettivo di presentare i borghi e le caratteristiche autentiche del territorio. Il progetto editoriale si propone di mettere in luce aspetti culturali e paesaggistici della zona, offrendo approfondimenti e reportage sulla vita nei centri storici e nelle aree meno conosciute. La pubblicazione fa parte di un’iniziativa per promuovere la regione attraverso contenuti dedicati.

. Un progetto editoriale per valorizzare territorio,. L’obiettivo è di costruire un ponte tra le realtà locali e il pubblico internazionale. Questo in un momento in cui cresce l’interesse verso i territori meno battuti dal turismo di massa, custodi di tradizioni antiche e di un’identità ancora autentica. Destination Calabria non è solo un magazine, ma un vero e proprio viaggio tra le bellezze meno conosciute della regione. Ogni numero punta a raccontare storie di comunità locali, custodi di tradizioni secolari, artigianato, feste popolari e produzioni tipiche che rappresentano l’anima autentica della Calabria. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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