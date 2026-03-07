Usa ATLAS apre a Manhattan il primo Hub italiano per l’ingresso delle start-up nel mercato americano

Una nuova piattaforma apre a Manhattan, nel cuore di New York, con l’obiettivo di supportare start-up e imprese europee nell’ingresso nel mercato americano. L’Hub italiano, chiamato ATLAS, si propone di offrire uno spazio dedicato alle aziende innovative che vogliono espandersi negli Stati Uniti, facilitando il contatto tra imprese e opportunità locali. La struttura rappresenta un punto di riferimento per le imprese interessate a svilupparsi oltre oceano.

di Maria Rosaria Mandiello Una piattaforma operativa per accompagnare imprese innovative e startup europee nell'espansione negli Stati Uniti. È questo l'obiettivo del Transatlantic Innovation Hub, la nuova iniziativa promossa da ATLAS, associazione di categoria aderente a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, che ha inaugurato a New York, al 417 Fifth Avenue, una sede stabile dedicata all'accelerazione internazionale delle imprese. La struttura, situata nel cuore di Manhattan in uno degli indirizzi più emblematici dell'ecosistema tecnologico newyorkese – lo stesso edificio in cui è nato l'unicorno digitale Figma – nasce con l'intento di offrire alle aziende italiane ed europee una piattaforma operativa per entrare e consolidarsi nel mercato statunitense, oggi il principale polo globale per innovazione e venture capital.

