Nasce Ordona Democratica
È stato annunciato il progetto Ordona Democratica, che mira a creare la prima sede del Partito Democratico nel Comune. L'iniziativa ha come obiettivo quello di organizzare uno spazio dedicato ai membri del partito e ai cittadini interessati. L'idea è di offrire un punto di riferimento locale per attività politiche e incontri pubblici. La realizzazione del progetto si inserisce nel contesto delle iniziative politiche della zona.
Il progetto Ordona Democratica nasce con l'ambizione di fondare la prima sede del PD nel nostro Comune. Vogliamo donare a Ordona un luogo aperto, animato da volontari, dove la politica torni a essere condivisione e confronto di idee al servizio dei cittadini. Crediamo nella necessità di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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