Nasce Ordona Democratica

È stato annunciato il progetto Ordona Democratica, che mira a creare la prima sede del Partito Democratico nel Comune. L'iniziativa ha come obiettivo quello di organizzare uno spazio dedicato ai membri del partito e ai cittadini interessati. L'idea è di offrire un punto di riferimento locale per attività politiche e incontri pubblici. La realizzazione del progetto si inserisce nel contesto delle iniziative politiche della zona.

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