Nasce Herdy la mascotte che guida i visitatori nel museo di Ordona | il creatore è uno studente del liceo Lanza

È stata presentata Herdy, la nuova mascotte del museo di Ordona, realizzata da uno studente del liceo Lanza-Perugini di Foggia, Vito Marinaccio. La creazione è frutto di un contest a cui hanno partecipato 26 giovani. Herdy è presente in un’applicazione che rende interattivo il museo Herma, facilitando la visita e l'esperienza dei visitatori.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto ‘Ordona Fulgens’, finanziato con i fondi Pnrr nell’ambito del bando per l’attrattività dei borghi storici. L'obiettivo è trasformare il ‘Museo Herma’ in un polo interattivo capace di coniugare rigore scientifico e intrattenimento educativo. L’app ‘Herma Interactive’ sviluppata dalla DafLab Srls, si divide in due sezioni principali. La prima offre un’esperienza immersiva con reperti archeologici digitalizzati in 3D (realizzati grazie alla collaborazione della Soprintendenza) e un virtual tour del parco archeologico di Herdonia. "Questo contest nasce nell'ambito del progetto 'Ordona Fulgens', finanziato con i fondi Pnrr - ha detto Adalgisa La Torre, sindaco di Ordona - attraverso il bando per l'attrattività dei borghi storici. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Nasce Herdy, la mascotte che guida i visitatori nel museo di Ordona: il creatore è uno studente del liceo Lanza Articoli correlati La "Luna nel trabocco" scelta dalla Nasa nei corridoi del liceo Vico: il dono dell'ex studente Bellelli, autore dello scatto che ha fatto il giro del mondoLa “Luna nel trabocco” che la scorsa estate ha fatto il giro del mondo grazie alla sua pubblicazione sul sito della Nasa, accompagnerà anche le... Manduria, Giornate FAI: boom di visitatori alla Casa Museo di Pietro GuidaTarantini Time QuotidianoOltre mille presenze a Manduria per le Giornate FAI di Primavera 2026, che hanno visto tra i luoghi più visitati la Casa...