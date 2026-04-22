Da oggi, la tradizionale Giostra del Saracino si presenta con una novità: il coinvolgimento di una campagna di crowdfunding per sostenere l’evento e altre iniziative correlate. La città ha comunicato ufficialmente questa novità attraverso un comunicato, sottolineando che la manifestazione non si limiterà più alle solite date di giugno e settembre, ma diventerà anche un progetto collettivo di partecipazione e sostegno.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Arezzo, 22 aprile 2026 – Oh raga, segnatevelo: da oggi la Giostra del Saracino non è più solo cavalli, lance e gente in costume che suda sotto il velluto a giugno e a settembre. No no. È diventata tipo la soluzione a tutto: solitudine, crisi sociale, anziani da portare a fare la spesa, bimbi da parcheggiare al doposcuola. manca solo che sistemi anche il Wi-Fi che va a scatti in periferia. Secondo Alternativa Comune – che quando parte, parte proprio a razzo – la Giostra è il “motore della cittadinanza attiva”. Che detta così pare una roba tra la NASA e il volontariato della parrocchia.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - La Giostra del Saracino salverà il mondo (e pure le bollette): basta crederci forte e fare crowdfunding

Giostra del Saracino Arezzo, gli animi dei quartieristi si infiammano e l'attesa diminuisce

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