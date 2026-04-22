La Giostra del Saracino salverà il mondo e pure le bollette | basta crederci forte e fare crowdfunding

Da lortica.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, la tradizionale Giostra del Saracino si presenta con una novità: il coinvolgimento di una campagna di crowdfunding per sostenere l’evento e altre iniziative correlate. La città ha comunicato ufficialmente questa novità attraverso un comunicato, sottolineando che la manifestazione non si limiterà più alle solite date di giugno e settembre, ma diventerà anche un progetto collettivo di partecipazione e sostegno.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Arezzo, 22 aprile 2026 – Oh raga, segnatevelo: da oggi la Giostra del Saracino non è più solo cavalli, lance e gente in costume che suda sotto il velluto a giugno e a settembre. No no. È diventata tipo la soluzione a tutto: solitudine, crisi sociale, anziani da portare a fare la spesa, bimbi da parcheggiare al doposcuola. manca solo che sistemi anche il Wi-Fi che va a scatti in periferia. Secondo Alternativa Comune – che quando parte, parte proprio a razzo – la Giostra è il “motore della cittadinanza attiva”. Che detta così pare una roba tra la NASA e il volontariato della parrocchia.🔗 Leggi su Lortica.it

la giostra del saracino salver224 il mondo e pure le bollette basta crederci forte e fare crowdfunding
© Lortica.it - La Giostra del Saracino salverà il mondo (e pure le bollette): basta crederci forte e fare crowdfunding

Giostra del Saracino Arezzo, gli animi dei quartieristi si infiammano e l'attesa diminuisce

Video Giostra del Saracino Arezzo, gli animi dei quartieristi si infiammano e l'attesa diminuisce

Notizie correlate

Verso le elezioni, Donati: "Se sarò eletto la delega alla Giostra del Saracino resterà al sindaco"Nei giorni scorsi Marco Donati, candidato sindaco di Arezzo per la Coalizione Civica, ha incontrato i rettori dei quattro quartieri della Giostra del...

«La Giostra del Saracino come motore di cittadinanza attiva e popolare»Arezzo, 22 aprile 2026 – «La Giostra del Saracino come motore di cittadinanza attiva e popolare» La nota di Alternativa Comune sulla Giostra del...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Progetto Adotta una Lancia – Giostra del Saracino, edizione 20 giugno 2026.; Progetto Adotta una lancia. Il Comune cerca sponsor; Sarteano: a Torino la giovane Gaia Muzzi è diventata dottoressa con una tesi di laurea sulla Giostra del Saracino; In lizza per Arezzo: i candidati a sindaco si confrontano sulla Giostra.

giostra del saracino la giostra del saracino«La Giostra del Saracino come motore di cittadinanza attiva e popolare»Arezzo, 22 aprile 2026 – «La Giostra del Saracino come motore di cittadinanza attiva e popolare» La nota di Alternativa Comune sulla Giostra del Saracino. «Nella nostra visione, la Giostra non è una s ... lanazione.it

giostra del saracino la giostra del saracinoTorna il progetto Adotta una lanciaE’ finalizzato alla realizzazione della Lancia d’oro della 149esima Giostra del Saracino del prossimo 20 giugno ... lanazione.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.