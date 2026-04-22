La Giostra del Saracino come motore di cittadinanza attiva e popolare

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 aprile 2026, una nota di Alternativa Comune analizza il ruolo della Giostra del Saracino, evidenziando come questa manifestazione tradizionale contribuisca a coinvolgere i cittadini in modo diretto e partecipativo. La discussione si concentra sull’influenza dell’evento sulla vita comunitaria, sottolineando come essa rappresenti un momento di aggregazione e identità locale. Nessun riferimento è stato fatto a nomi di enti o persone specifiche.

Arezzo, 22 aprile 2026 – «La Giostra del Saracino come motore di cittadinanza attiva e popolare» La nota di Alternativa Comune sulla Giostra del Saracino. «Nella nostra visione, la Giostra non è una semplice rievocazione, ma il moto- re di una città partecipativa in cui i Quartier i agiscono come presidi territoriali fondamentali. In un’epoca segnata dall’isolamento sociale, queste realtà vanno sostenute affinché restino vive tutto l’anno, contribuendo a ricostruire un solido senso di comunità. Il mondo del Saracino deve per noi rimanere autenticamente popolare. Per que- sto ci opponiamo alle varie forme di privatizzazione o sponsorizzazione, anche mascherate, che ne snaturerebbero inevitabilmente l’anima, magari rendendolo un semplice orpello per turisti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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