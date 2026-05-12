Nasce il gemellaggio tra il Cai Berbenno e quello di Finale Ligure

Nei giorni scorsi, il CAI di Berbenno ha incontrato quello di Finale Ligure per avviare un gemellaggio tra le due associazioni. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti di entrambe le realtà, che hanno condiviso momenti di confronto e di scambio. La firma del protocollo ha sancito l’inizio di una collaborazione che durerà nel tempo, con attività comuni e opportunità di confronto tra i soci.

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Un nuovo sodalizio all’insegna della montagna, dell’amicizia e della condivisione ha preso vita nei giorni scorsi, quando il CAI Berbenno è stato ospite del CAI di Finale Ligure per dare ufficialmente avvio a un gemellaggio tra le due realtà.Il Club Alpino Italiano, da sempre punto di riferimento.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Finale Ligure-Berbenno, gemellaggio lungo le montagneLa passione è la medesima, ma il recente legame avviato vede insieme montanari-montanari e "cugini" vista-mare. Traffico di massi a Finale Ligure: escursionista ferita e soccorso aereo?? Cosa sapere Una trentacinquenne ferita da caduta massi presso la falesia di Montesordo a Finale Ligure. Argomenti più discussi: Nasce il gemellaggio tra il CAI Berbenno e il CAI Finale Ligure; Finale Ligure-Berbenno, gemellaggio lungo le montagne; Finale Ligure-Berbenno gemellaggio lungo le montagne. Finale Ligure-Berbenno, gemellaggio lungo le montagneLa passione è la medesima, ma il recente legame avviato vede insieme montanari-montanari e cugini vista-mare. Il riferimento è ... ilgiorno.it