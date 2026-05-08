Un nuovo legame tra due comunità si sta rafforzando, con un gemellaggio che attraversa le montagne. La collaborazione coinvolge persone di zone montane e di località di mare, creando un ponte tra due realtà geografiche e culturali differenti. La connessione è stata avviata recentemente e vede protagonisti gruppi di montanari e di residenti di zone costiere. L’iniziativa mira a consolidare i rapporti tra le due comunità attraverso attività e incontri condivisi.

La passione è la medesima, ma il recente legame avviato vede insieme montanari-montanari e "cugini" vista-mare. Il riferimento è al gemellaggio tra il Cai Berbenno e il Cai Finale Ligure (provincia di Savona) siglato nel corso della trasferta dei valtellinesi dello scorso fine settimana. "Il Club alpino italiano, da sempre punto di riferimento per gli appassionati della montagna, rappresenta molto più di un’associazione – specificano dal sodalizio presieduto da Sara Meraviglia, con tutto l’orgoglio per questo neonato legame - è un luogo in cui persone accomunate dall’amore per la natura, dall’esplorazione e dal desiderio di stare insieme trovano un terreno fertile per costruire relazioni autentiche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Finale Ligure-Berbenno, gemellaggio lungo le montagne

Notizie correlate

Giro d’Italia 2026, tutte le altimetrie: dalla Bulgaria a Roma, montagne e trappole lungo 21 tappeIl conto alla rovescia è quasi finito: il Giro d’Italia 2026 scatterà venerdì 8 maggio e si chiuderà domenica 31 maggio a Roma, nella cornice dei...

Finale Ligure: 10 sfollati da capannone a rischio crolloDieci persone, tra cui quattro minori, hanno dovuto lasciare improvvisamente le loro case a Finale Ligure a causa di un capannone inagibile.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Nasce il gemellaggio tra il CAI Berbenno e il CAI Finale Ligure; Finale Ligure-Berbenno, gemellaggio lungo le montagne.