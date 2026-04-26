Traffico di massi a Finale Ligure | escursionista ferita e soccorso aereo

Un’escursionista di 35 anni è rimasta ferita a causa di una caduta di massi presso la falesia di Montesordo, a Finale Ligure. L’incidente si è verificato durante un'escursione e ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, che ha disposto il soccorso aereo per il trasferimento della donna in ospedale.

?? Cosa sapere Una trentacinquenne ferita da caduta massi presso la falesia di Montesordo a Finale Ligure. Il soccorso aereo verso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ha stabilizzato la donna. Una trentacinquenne è finita in ospedale dopo essere stata colpita da una caduta di massi mentre percorreva un sentiero impervio presso la falesia di Montesordo, nel comune di Finale Ligure. Il brutto episodio si è verificato nella provincia di Savona, in una zona molto frequentata da escursionist .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Traffico di massi a Finale Ligure: escursionista ferita e soccorso aereo Notizie correlate Soccorso tecnico a Como: escursionista ferita nella Salita San DonatoUn’escursionista di 58 anni, cittadina britannica, è stata soccorsa nel pomeriggio di questo venerdì 10 aprile 2026 dopo essersi ferita in un tratto... Soccorso aereo a Cervo: biker francese ferita su un sentiero impervioUn intervento aereo d’emergenza è stato necessario nel primo pomeriggio di oggi a Cervo, dove una partecipante francese a una competizione di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caduta di massi, Axenstrasse chiusa al traffico; Frane, Valanghe: UR: caduta di massi, Axenstrasse chiusa al traffico | blue News; Chiusa al traffico la Axenstrasse per una caduta di massi; Civo, masso sulla Sp10: traffico interrotto e poi ripristinato. Traffico di influenze e Consulta: i nuovi confini dell’art. 346-bisLa riforma dell’art. 346-bis c.p., introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, ha profondamente inciso sulla struttura e sulla funzione del delitto di traffico di influenze illecite, restringendone ... diritto.it Frana all’alba in Val Brembana: traffico in tilt per la caduta di massi sulla SS470Traffico in tilt per gran parte della mattinata in Val Brembana, nella Bergamasca, dove nella notte si è verificato un distacco di massi che ha reso necessaria per ore la chiusura della carreggiata in ... milano.repubblica.it Condò: “Se fosse vero il traffico di arbitri fatto con un dirigente dell’Inter, è una cosa seria che può portare a conseguenze” x.com ESCLUSIVO: Giuseppe Cipriani jr, compagno di Nicole Minetti graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ''motivi umanitari'', era socio di Jeffrey Epstein e in Uruguay avrebbe gestito un traffico di sesso a pagamento garantito da un siste - facebook.com facebook