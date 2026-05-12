Giro d’Italia 2026 Narvaez vince una tappa folle a Cosenza Ciccone maglia rosa! Pellizzari strappa un abbuono

Durante la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, una fuga in volata ha portato alla vittoria un corridore della UAE Team Emirates-XRG, che ha battuto gli avversari in una frazione caratterizzata da numerosi tentativi di fuga. La tappa, lunga 138 chilometri tra Catanzaro e Cosenza, ha visto anche un cambio di leadership generale, con un corridore che ha preso la maglia rosa. Un altro atleta ha ottenuto un abbuono di tempo durante la corsa.

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