Giro d’Italia 2026 Narvaez vince una tappa folle a Cosenza Ciccone maglia rosa! Pellizzari strappa un abbuono
Durante la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, una fuga in volata ha portato alla vittoria un corridore della UAE Team Emirates-XRG, che ha battuto gli avversari in una frazione caratterizzata da numerosi tentativi di fuga. La tappa, lunga 138 chilometri tra Catanzaro e Cosenza, ha visto anche un cambio di leadership generale, con un corridore che ha preso la maglia rosa. Un altro atleta ha ottenuto un abbuono di tempo durante la corsa.
Jhonatan Narvaez della UAE Team Emirates-XRG vince in volata la folle quarta tappa del Giro d’Italia, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. Il corridore ecuadoriano trionfa con una progressione inesorabile davanti al venezuelano Orluis Aular della Movistar e a Giulio Ciccone. Il corridore della Lidl-Trek, grazie agli abbuoni, conquista la maglia rosa. Giulio Pellizzari, in ottica classifica, strappa un prezioso abbuono di quattro secondi. L’Italia completa la sua eccellente giornata con il quinto posto di Alessandro Pinnarello della NSN Cycling Team, l’ottavo di Andrea Raccagni Noviero della Soudal Quick-Step e il nono di Diego Ulissi della XDS Astana Team.🔗 Leggi su Oasport.it
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