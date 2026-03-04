Pubblicati i bandi dell' assessorato alle politiche giovanili

L’assessorato alle politiche giovanili ha pubblicato i bandi per i finanziamenti destinati a iniziative rivolte ai giovani. La somma totale disponibile è di 70mila euro, suddivisa tra progetti di attività ricreative e sportive e il supporto alla realizzazione di un festival musicale estivo. Le candidature possono essere presentate entro le scadenze indicate nei bandi ufficiali.

Ammonta complessivamente a 70mila euro la somma messa a disposizione dall’assessorato alle politiche giovanili, destinata per una parte a progetti per attività ricreative e sportive e per una parte alla realizzazione di un festival musicale estivo. Si tratta di due diverse procedure, la prima. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Pozzuoli, le iniziative di dicembre dell’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Leggi anche: Martina Caloni nuovo assessore alle Politiche giovanili Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pubblicati i bandi dell'assessorato... Temi più discussi: Due nuovi DCPM di Febbraio 2026: Autorizzano ad avviare concorsi pubblici per oltre 800 posti di lavoro; Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a marzo 2026; Pubblicati due DPCM che autorizzano concorsi pubblici per oltre 800 posti nel 2026; Pioggia di concorsi pubblici anche a marzo 2026: i bandi e le posizioni aperte. Lazio, dalla Regione 85 milioni per imprese e ricerca. Pubblicati 2 nuovi bandiDue bandi nuovi per sostenere l’innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo del Lazio con una dotazione economica di 85 milioni di euro. Li ha presentati ieri ... ilmessaggero.it Fondazione di Sardegna, pubblicati gli esiti dei Bandi 2026: oltre mille progetti finanziatiFondazione di Sardegna, pubblicati gli esiti dei Bandi 2026: oltre mille progetti finanziati - Economia - sardiniapost ... sardiniapost.it Novel Food: pubblicati regolamenti di autorizzazione e modifica di nuovi alimenti ai sensi del Reg (UE) 2015/2283: - Regolamento (UE) 2026/386 che autorizza l’immissione sul mercato della polvere di semi disoleati di rapa e di colza. - Regolamento (UE) 20 facebook Formazione al sacerdozio e missione nell’ambiente digitale Pubblicati i primi due Rapporti finali dei Gruppi di studio del Sinodo osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com