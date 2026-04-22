L'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo si avvicina a un nuovo record di passeggeri nel periodo tra il 24 aprile e il 4 maggio, con una stima di circa 340mila persone in viaggio. Si prevede un aumento significativo rispetto ai periodi precedenti, con un incremento di voli e di traffico nei terminal. La struttura si prepara a gestire un numero elevato di viaggiatori durante il lungo ponte.

L’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo si prepara a gestire un flusso imponente di viaggiatori per il prossimo lungo ponte, che intercorre tra il 24 aprile e il 4 maggio. Le proiezioni indicano che circa 340 mila persone transiteranno nello scalo, segnando un incremento del 5% rispetto ai 322 mila passeggeri registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Il cuore pulsante di questa crescita risiede nel comparto internazionale, che mostra una spinta decisiva con un aumento del 16% dei passeggeri, portando il totale a 140 mila viaggiatori contro i 118 mila del 2025. Al contrario, il settore dei voli nazionali sembra mostrare una leggera contrazione, attestandosi su quota 200 mila, ovvero un calo del 2% rispetto ai dati dell’anno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo vola verso l’Europa: record di 340mila passeggeri nel ponte

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