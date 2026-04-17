Boom di crociere | Livorno vola verso i 900mila passeggeri

Il porto di Livorno si sta preparando ad accogliere un numero elevato di crocieristi questa stagione, con circa 900.000 passeggeri previsti. La crescita delle navi da crociera ha portato a un aumento significativo del traffico nel terminal, rendendo la struttura uno dei punti di riferimento nel settore marittimo italiano. La città si prepara a gestire un afflusso di visitatori provenienti da diverse parti del mondo.

Il porto di Livorno si prepara ad accogliere un flusso massiccio di visitatori, consolidando la sua posizione strategica nel marittimo nazionale. Le proiezioni per l’anno in corso indicano che circa 15,1 milioni di passeggeri solcheranno le acque del Mediterraneo, con un incremento del 2% rispetto ai dati del 2025, confermando l’Italia come meta privilegiata per il settore crocieristico. I nuovi numeri, emersi durante il Seatrade Cruise Global tenutosi a Miami, delineano un quadro di forte espansione per l’intera filiera. Il comparto non solo punta a mantenere i traguardi raggiunti, ma guarda già al 2027, quando si stima che gli arrivi supereranno quota 15,2 milioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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