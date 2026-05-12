Napoli Ugolini | Manna resta In città il partito Conte è molto forte

Da ilnapolista.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione su Sky Sport, Massimo Ugolini ha confermato che l’attaccante resta nel Napoli e ha commentato la forza del partito Conte in città. La conversazione si è concentrata sulla qualificazione in Champions League e sui possibili sviluppi di mercato. Ugolini ha fornito aggiornamenti sulle dinamiche relative alla squadra e alla situazione dell’attaccante, senza entrare in dettagli personali o speculazioni.

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Massimo Ugolini in collegamento a Sky Sport. Si parla di Napoli, ovviamente, di qualificazione Champions, di mercato. Il calendario va incontro al Napoli. “Il Napoli vorrebbe centrare il secondo posto che in termini di denaro e di prestigio sposta qualcosa rispetto al terzo. Servono tre punti a Pisa per blindare la Champions e poi finalmente si discuterà del futuro di Conte e di molti senatori. Il futuro dei senatori è legato anche alla permanenza o meno di Conte. Un po’ per il metodo Conte, un po’ perché alcuni sono a fine percorso, un po’ perché altri sono stati utilizzati poco, diciamo che Meret, Lobotka, Anguissa, De Bruyne, Lukaku in ordine sparso potrebbero lasciare il Napoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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