Napoli Ugolini | Manna resta In città il partito Conte è molto forte

Durante una trasmissione su Sky Sport, Massimo Ugolini ha confermato che l’attaccante resta nel Napoli e ha commentato la forza del partito Conte in città. La conversazione si è concentrata sulla qualificazione in Champions League e sui possibili sviluppi di mercato. Ugolini ha fornito aggiornamenti sulle dinamiche relative alla squadra e alla situazione dell’attaccante, senza entrare in dettagli personali o speculazioni.

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