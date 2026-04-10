Il Napoli sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica dopo l'esonero di Conte, con il nome di Maresca che al momento sembra il più accreditato. Contestualmente, continua a essere presa in considerazione anche la candidatura di Rios. La società ha avviato le prime analisi per individuare il nuovo allenatore, mentre la posizione di Conte rimane al centro delle discussioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro della panchina del Napoli resta legato al nome di Antonio Conte, ma le prime valutazioni in casa azzurra sono già iniziate. Come riportato da Tuttomercatoweb, in caso di separazione con il tecnico leccese il profilo in cima alla lista sarebbe quello di Enzo Maresca, allenatore che dopo un’esperienza poco incisiva in Italia con il Parma è riuscito a rilanciarsi in Premier League, prima con il Leicester e poi con il Chelsea, conquistando risultati importanti tra cui una Conference League e un Mondiale per Club, oltre alla qualificazione agli ottavi di Champions League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tuttomercatoweb: «Napoli, Maresca in pole per il dopo-Conte: resta viva anche la pista Rios»

Panchina Napoli, anche Maresca tra i candidati per il dopo-ConteIl Napoli continua a riflettere sul futuro della panchina e guarda con attenzione al profilo di allenatori giovani, moderni e capaci di valorizzare i...

Ritorno di fiamma per Sulemana: resta viva anche pista AlissonIl Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, intrecciando più trattative in contemporanea per rinforzare il reparto offensivo.

Temi più discussi: Serie A, gli arbitri della 32ª giornata: Massa per Como-Inter, Atalanta-Juventus a Maresca; Galli: La ricerca del ct è una fesseria. In Napoli-Milan c\'erano solo tre italiani in campo; Galli: Napoli, gap con l'Inter dovuto agli infortuni. Ripartire da Conte significa avere un progetto; Stavolta Italiano non direbbe no: è lui il grande favorito per il dopo Conte a Napoli.

Conte si offre all’Italia, il Napoli punta sull’esonerato d’oro Maresca (Tmw)Napoli valuta Maresca come possibile dopo Conte: il club non vuole abbassare il livello e pensa anche ad altre alternative. ilnapolista.it

Napoli, il preferito per la panchina è Enzo Maresca. In lista anche Italiano e PalladinoQualora andasse via Antonio Conte, ecco che il Napoli ha un preferito per la panchina. Si tratta di Enzo Maresca, che ha allenato il Parma - senza riuscire. tuttomercatoweb.com

Unai Emery, dopo la vittoria per 3-1 del suo Aston Villa contro il Bologna, ha commentato la situazione che sta vivendo il calcio italiano, rispondendo così quando gli è stato chiesto come mai fosse in crisi Le sue parole - https://www.tuttomercatoweb - facebook.com facebook