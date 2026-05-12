Napoli torna SiFerr | business e formazione per il settore fai-da-te

A Napoli torna SiFerr, l’evento dedicato al settore fai-da-te, con focus su business e formazione. La manifestazione si propone di offrire alle piccole ferramenta strumenti e conoscenze utili per affrontare la concorrenza della grande distribuzione. Durante l’evento, alcuni dei principali nomi del settore terranno interventi e presentazioni, attirando professionisti e operatori del comparto. La fiera si svolgerà in diverse aree dedicate a workshop e incontri di approfondimento.

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? Punti chiave Come faranno le piccole ferramenta a competere con la grande distribuzione?. Chi sono i grandi nomi che terranno il palco a Napoli?. Quali nuovi strumenti di formazione riceveranno i professionisti del settore?. Perché la tradizione delle botteghe storiche è fondamentale per il mercato?.? In Breve Sabato 16 maggio talk show con Giuseppe Cruciani e Maurizio Scandurra.. Domenica 17 maggio incontro con il testimonial Rocco Siffredi.. Sabato celebrazione delle dieci ferramenta storiche d'Italia.. Premi per Alberto Casati, Chiara Dell’Acqua, Michele Paladino ed Eurogross.. La Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà il 16 e la domenica 17 maggio 2026 la quinta edizione di SiFerr, l’evento che riunisce i professionisti del settore ferramenta, fai da te, e sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, torna SiFerr: business e formazione per il settore fai-da-te ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, targa “fai da te” con errore: 48enne denunciato dai CarabinieriControlli nei Quartieri Spagnoli: moto con targa artigianale sbagliata, parcheggiatori abusivi e sanzioni nei locali La targa artigianale che non... Il dispositivo «fai da te» per rilevare le contaminazioni da glutine nei cibiIl dispositivo che cambia la vita dei ciliaci E se i dati raccontano di un numero importante di soggetti tenuti ad astenersi dal consumo di alimenti...