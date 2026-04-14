Il dispositivo fai da te per rilevare le contaminazioni da glutine nei cibi

È stato sviluppato un dispositivo fatto in casa progettato per rilevare la presenza di contaminazioni di glutine negli alimenti. Questa invenzione mira a fornire uno strumento semplice e immediato per chi deve controllare se un cibo contiene tracce di questa proteina, in modo da garantire la sicurezza di chi ha una dieta priva di glutine. Il dispositivo si presenta come un'opzione accessibile rispetto ai metodi di analisi di laboratorio, più complessi e costosi.

Il dispositivo che cambia la vita dei ciliaci E se i dati raccontano di un numero importante di soggetti tenuti ad astenersi dal consumo di alimenti contenti glutine, è altrettanto vero che la quotidianità di chi ne soffre resta segnata da incertezze difficili da eliminare: dal dover leggere le etichette degli alimenti al fidarsi di chi prepara i cibi, purtroppo ogni scelta comporta un margine di rischio. Tuttavia in questo contesto, la tecnologia prova a colmare un vuoto concreto offrendo soluzioni capaci di aumentare sicurezza e garanzie ed è proprio qui che vuole entrare in gioco Glutensens: un dispositivo capace di valutare la presenza di glutine nei cibi nato dall'intuizione della ricercatrice, farmacista e imprenditrice Chiara Di Lorenzo.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il dispositivo «fai da te» per rilevare le contaminazioni da glutine nei cibi Castelfidardo, irregolarità urbanistiche nei circoli: tettoie e cucine fai da te da demolireCASTELFIDARDO - Prima tollerate, in alcuni casi persino inaugurate, oggi da demolire. Glass hair, fai scintillare i tuoi capelli questo inverno in 5 minuti con la laminazione fai-da-te all’acido glicolicoSe quello che cercate è un prodotto che vi permetta di ottenere una chioma luminosa e dall’effetto glass hair, ecco che la promozione...