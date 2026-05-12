Napoli sottraggono una banconota dalla tasca di un passante | arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati a Napoli dopo aver avvicinato alcuni passanti in piazza Garibaldi. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti a sfilare una banconota dalla tasca di un uomo. La polizia è intervenuta e ha fermato i due sospetti poco dopo l’episodio. L’intera operazione si è conclusa con l’arresto dei due uomini, ora a disposizione delle autorità.

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Hanno avvicinato alcuni passanti in piazza Garibaldi e, approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti a sfilare una banconota dalla tasca di un uomo. Ma il colpo è durato pochi istanti: due uomini di 36 e 37 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria e denunciati anche per ricettazione. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri durante i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli nell’area della stazione centrale. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato i due sospetti mentre si aggiravano tra le persone presenti in piazza Garibaldi.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, sottraggono una banconota dalla tasca di un passante: arrestati due uomini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Droga dalla Spagna a Napoli, arrestati due uomini su mandato europeo Sfilano il portafogli dalla tasca di un viaggiatore, arrestati due borseggiatoriIl 28 marzo pomeriggio gli investigatori della Squadra Mobile di Padova hanno messo le manette ai polsi a due romeni già noti alle forze dell'ordine...