Due persone sono state arrestate dopo aver sottratto il portafoglio dalla tasca di un viaggiatore su un tram. Le forze dell'ordine hanno intercettato i sospetti durante un intervento e hanno eseguito il fermo. Il fenomeno dei borseggi sui mezzi pubblici continua a rappresentare un problema, ma le autorità hanno intensificato i controlli per contrastare queste attività illecite.

Il 28 marzo pomeriggio gli investigatori della Squadra Mobile di Padova hanno messo le manette ai polsi a due romeni già noti alle forze dell'ordine che poco prima hanno derubato un ignaro passeggero del tram di 65 anni Il fenomeno dei borseggiatori sul tram sembra non conoscere tregua, ma le forze dell'ordine da tempo hanno preso le opportune contromisure e per i ladri l'illecito "lavoro" è diventato sempre più difficile. Il 28 marzo gli investigatori della Squadra Mobile coordinati dal vicequestore Immacolata Benvenuto hanno arrestato in flagranza due cittadini romeni di 57 e 55 anni, senza fissa dimora, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sorpresi dai poliziotti in borghese mentre hanno sfilato il portafoglio di un cittadino italiano di 65 anni a bordo del tram nei presso della fermata Eremitani. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Sfilano il portafogli dalla tasca di un viaggiatore, arrestati due borseggiatori

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