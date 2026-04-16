droga dalla spagna a napoli arrestati due uomini su mandato europeo

Due uomini napoletani di 46 e 32 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Napoli, su mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole. Entrambi avevano precedenti penali, alcuni specifici, e sono stati fermati in relazione a un’indagine sulla presenza di droga proveniente dalla Spagna. L’operazione si è conclusa con il fermo dei due soggetti, che ora si trovano a disposizione delle autorità competenti.

Napoli. Due uomini, di 46 e 32 anni, entrambi napoletani e con precedenti anche specifici, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso su richiesta delle autorità spagnole. Gli arresti sono avvenuti nella mattinata odierna al termine di incessanti ricerche condotte dagli agenti della Squadra Mobile. I due sono accusati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Uno dei due indagati avrebbe partecipato, tra luglio e settembre 2025, a diverse operazioni di carico della droga su mezzi in partenza dalla Spagna. I veicoli, successivamente intercettati dalla Polizia spagnola nei pressi di Girona, hanno portato al sequestro complessivo di 252 kg di cocaina, 509 kg di hashish e 10 kg di marijuana.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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