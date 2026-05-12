Napoli slitta l’incontro tra Conte e ADL | il motivo

L'incontro tra l'allenatore e il presidente del club previsto per questa sera è stato rinviato. Inizialmente si pensava che si sarebbe potuto chiudere tutto in anticipo rispetto alla fine del campionato, ma le cose sono cambiate. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le ragioni del rinvio, e al momento non ci sono date ufficiali per il nuovo appuntamento.

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Sembrava essere la serata giusta per archiviare con due giornate d’anticipo ogni tipo di discorso ma così non è stato. La sconfitta casalinga contro il Bologna rimanda ogni tipo di verdetto alle ultime due giornate, nelle quali il Napoli dovrà conquistare tre punti per strappare il pass per la prossima Champions League. A slittare non è stato solamente il raggiungimento di questo traguardo: anche il tanto atteso incontro tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis è rinviato. Quella di oggi era stata indicata come una giornata da tenere d’occhio in casa Napoli. In caso di vittoria contro il Bologna e di conseguente qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis si sarebbero con ogni probabilità incontrati per discutere del futuro.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, slitta l’incontro tra Conte e ADL: il motivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vi dico come finisce tra Conte e ADL Notizie correlate Napoli, si decide il futuro: fissata la data dell’incontro tra ADL e ConteContro il Bologna, lunedì allo Stadio Maradona, potrebbe arrivare l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Leggi anche: Incontro tra Conte e Adl a metà maggio per definire il futuro del club. Argomenti più discussi: Napoli, l’ultimo scatto: battere il Bologna per la Champions; Italiano aspetta il Bologna: il confronto slitta ancora; Ancona I soci non firmano, Bucci è in pole; Il consiglio comunale 'toppa' la cittadinanza onoraria a De Laurentiis. La tribuna d’onore del Menti intitolata a Savoini: il Lane celebra la sua bandiera reddit Papa Leone XIV a Napoli, domani l’incontro con la mamma di Domenico CaliendoL’incontro tra il Pontefice e la madre del piccolo Domenico si svolgerà domani nel Duomo di Napoli, durante la visita pastorale di Leone XIV nel capoluogo ... cronachedellacampania.it