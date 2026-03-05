Napoli il futuro di Conte è ancora da chiarire | a fine anno incontro con De Laurentiis

Domani il Napoli affronterà il Torino in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League, un obiettivo che potrebbe influenzare il futuro di Antonio Conte. A fine anno è previsto un incontro tra l’allenatore e il presidente della società per discutere del suo ruolo, mentre la partita di domani rappresenta un momento importante per le sorti della squadra e del tecnico.

Domani ci sarà il Torino sulla strada del Napoli che porta alla Champions. Una qualificazione in Champions che mai come quest’anno potrà giocare un ruolo chiave per il futuro di Antonio Conte. Un futuro ancora incerto, con un incontro previsto a fine anno con il presidente De Laurentiis per parlare dell’eventuale prossima stagione. E a fare luce su tutta la situazione ci ha pensato l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo Youtube. Ci sarà un incontro tra Conte e ADL, con diversi temi sul piatto per capire se continuare o meno quest’avventura insieme, nonostante il tecnico azzurro abbia ancora un anno di contratto. Di seguito le sue parole: “Cosa si diranno? Al momento Conte ha ancora un anno di contratto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

De Laurentiis: «Avevate dubbi su Conte? È un maestro a vincere. Da Maradona il Napoli non vinceva due trofei in un anno»

