Napoli sarà out per il Pisa | il piano di Conte per sostituirlo

Matteo Politano non sarà presente nella partita tra Napoli e Pisa a causa di una squalifica. L’assenza deriva dal quinto cartellino giallo ricevuto durante la sfida contro il Bologna. La squalifica prevede l’esclusione dalla prossima giornata di campionato. La squadra tornerà in campo senza il suo attaccante, mentre il tecnico ha già predisposto un piano per sostituirlo.

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Matteo Politano salterà la trasferta del Napoli contro il Pisa per squalifica: il quinto giallo in stagione contro il Bologna ha fatto scattare automaticamente l’assenza nella prossima giornata di Serie A. Ecco chi potrà sostituirlo. Politano: la squalifica complica i piani di Conte. Antonio Conte perde un’arma offensiva sulla fascia destra. L’esterno azzurro ha preso il cartellino giallo all’84° minuto della gara al Maradona contro il Bologna, raggiungendo la quinta ammonizione stagionale. Il regolamento Serie A non consente eccezioni: la squalifica automatica blocca Politano per la prossima giornata. L’assenza colpisce il Napoli in un momento già complicato dopo la sconfitta casalinga contro i rossoblù.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, sarà out per il Pisa: il piano di Conte per sostituirlo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro Notizie correlate Napoli e il futuro di Antonio Conte: i nomi che potrebbero sostituirlo sulla panchina partenopeaIl futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta uno dei grandi interrogativi che accompagneranno il finale di stagione. Napoli, futuro incerto per Conte: spunta il nome del candidato principale per sostituirloSembrava poter essere la settimana del tanto atteso incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Argomenti più discussi: Como-Napoli, probabili formazioni: Juan Jesus out e ai saluti, Beukema titolare in difesa per Conte; Napoli-Bologna, il Maradona andrà sold-out? Il dato sui tagliandi venduti – CdS; De Laurentiis alla resa del Conte: ora l'incontro Napoli da dentro o fuori; Ortigia in casa contro la Canottieri Napoli. Match valido per la salvezza. Scott Rosario Napoli - Results on X | Live Posts & Updates x.com Perché l'Inter è stata più brava del Milan di recente? reddit De Bruyne out in Napoli-Bologna. Il belga si è fatto male nella rifinituraKevin De Bruyne non sarà a disposizione di Antonio Conte per la partita di questa sera che il Napoli disputerà contro il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona. Si tratta della partita valida per ... msn.com