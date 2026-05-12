Napoli ritenta suicidio prof che scrisse post contro figlia di Meloni | condizioni disperate

Un professore, già protagonista di un post pubblicato circa un anno fa in cui aveva scritto parole molto dure nei confronti della figlia del presidente del Consiglio, ha tentato nuovamente il suicidio. Le sue condizioni sono state giudicate disperate nelle ultime ore. La vicenda si svolge a Napoli, dove l’uomo è stato trovato in stato critico. La ripetuta crisi ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi sanitari.

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