Napoli ritenta suicidio prof che scrisse post contro figlia di Meloni | condizioni disperate
Un professore, già protagonista di un post pubblicato circa un anno fa in cui aveva scritto parole molto dure nei confronti della figlia del presidente del Consiglio, ha tentato nuovamente il suicidio. Le sue condizioni sono state giudicate disperate nelle ultime ore. La vicenda si svolge a Napoli, dove l’uomo è stato trovato in stato critico. La ripetuta crisi ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi sanitari.
“In lui c’è una grande debolezza, l’ha pagata caramente”.Si sporge dal secondo piano e si getta nel vuoto il professore di Napoli, Stefano Addeso, che un anno faaveva augurato con un post via Facebook terribili sorti alla figlia di Giorgia Meloni. Una storia drammatica che culmina con l’estremo gesto. Al momento le condizioni del professore sembrano complicate. Il docente è ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli e fonti della struttura sanitaria riferiscono che sarebbe “politraumatizzato in neuroprotezione”. Il commento che ha portato in un vortice di disperazione il 61enne risale ad un anno fa, quandosu Facebook ha augurato alla figlia del presidente del Consiglio di restare vittima di un brutale femminicidiocome quello avvenuto a Martina Carbonaro, una 14enne drammaticamente uccisa a sassate.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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