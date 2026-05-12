Post choc contro la figlia di Meloni docente sospeso ritenta il suicidio lanciandosi dal balcone di casa | è grave in ospedale

Un docente sospeso ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone della sua abitazione a Marigliano. È stato soccorso e portato in ospedale, dove si trova in terapia intensiva. La sua azione segue un post offensivo rivolto alla figlia di un membro del governo. La dinamica si è verificata nel pomeriggio, e le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto.

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