Scampia maxi sequestro di droga nel rione Don Guanella | tre arresti della Polizia

Nella giornata di sabato, nel rione Don Guanella di Napoli, la Polizia di Stato ha effettuato un'operazione che ha portato all'arresto di tre persone, tra cui un uomo di 65 anni e una coppia padre e figlia. L’intervento ha riguardato un'area nota per attività illecite legate allo spaccio di droga. Durante l’operazione sono stati sequestrati vari quantitativi di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno confermato l’arresto degli individui coinvolti.

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Blitz anti-droga al Rione Don Guanella di Napoli. Arrestati padre e figlia. Nel pomeriggio di sabato la Polizia di Stato ha arrestato tre persone, di età compresa tra i 37 e i 65 anni, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici legati agli stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Scampia con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in una serie di controlli mirati nel rione Don Guanella. Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno effettuato un controllo in uno stabile della zona, dove all’interno di un appartamento in uso ad una donna di 59 anni, Giuseppina Izzo, hanno rinvenuto un involucro contenente circa 600 grammi di marijuana.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Scampia, maxi sequestro di droga nel rione Don Guanella: tre arresti della Polizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tre arresti per droga al Don Guanella: controllavano gli accessi con le telecamere Melito di Napoli, droga nascosta nello stabile: maxi sequestro della PoliziaControlli antidroga in corso Europa: trovati cocaina, marijuana e hashish occultati dietro le cassette postali e in due cassaforti murate Servizi... Si parla di: Blitz al Rione Don Guanella, smantellato market della droga: tre arresti e maxi sequestro; Smantellata piazza di spaccio al Rione Don Guanella: 3 arresti.