Stamattina a Secondigliano, la Polizia di Stato ha eseguito undici misure cautelari nel Rione Berlingieri, arrestando altrettanti persone ritenute coinvolte in un’attività di traffico di droga. L’operazione ha portato all’applicazione delle misure in diversi punti del quartiere, con l’obiettivo di colpire un gruppo criminale che gestiva il commercio illecito di sostanze stupefacenti.

Blitz a Secondigliano. All'alba, questa mattina, la Polizia di Stato ha eseguito undici misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti coinvolti in un’organizzazione dedita al traffico di droga. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, è stata condotta dagli agenti del Commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile partenopea. Le indagini hanno fatto emergere un sistema strutturato di spaccio di cocaina attivo nel Rione Berlingieri e nelle aree limitrofe. L’organizzazione, caratterizzata anche da forti legami familiari tra gli indagati, operava sotto l’influenza dei clan camorristici della zona, in particolare del clan Licciardi, ai quali avrebbe garantito introiti costanti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Secondigliano, blitz antidroga: 11 arresti nel Rione Berlingieri

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