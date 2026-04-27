Napoli blitz a Porta Nolana contro i mercati illegali

A Napoli, le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione a Porta Nolana e nelle zone vicine, durante la quale sono stati sequestrati circa 16 quintali di merce proveniente da mercati abusivi. Sono stati inoltre effettuati controlli per ripristinare la legalità e garantire il rispetto delle normative sui mercati. L'intervento ha coinvolto diverse forze di polizia e ha riguardato anche l'area circostante.

Controlli interforze a Porta Nolana e zone limitrofe: sequestrati 16 quintali di merce dai mercati abusivi e ripristinate le aree. Nuovo servizio straordinario di controllo del territorio a Porta Nolana, dove la Questura di Napoli ha intensificato le attività per contrastare il fenomeno dei cosiddetti “mercati illegali”, particolarmente diffusi nell’area. L’operazione interforze tra Porta Nolana e piazza Garibaldi. I controlli sono scattati nella mattinata di ieri e hanno interessato le zone limitrofe di Porta Nolana, in particolare corso Garibaldi, via Diomede Marvasi, via Caracciolo di Bella e piazza Garibaldi, aree da tempo segnate dalla presenza di veri e propri “souk” abusivi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, blitz a Porta Nolana contro i mercati illegali Notizie correlate Napoli, blitz contro i mercati abusivi tra Porta Nolana e piazza Garibaldi: sequestrati 20 quintali di merceNella mattinata di ieri, la Polizia di Stato, con gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Poggioreale, insieme ai militari della Guardia di... Napoli- Porta Nolana: alto impatto per i carabinieri. 129 le persone identificateControlli dei carabinieri a Porta Nolana: 129 persone identificate, veicoli e attività commerciali ispezionate Controlli capillari per i carabinieri... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Operazioni di controllo del territorio e arresti da parte della Polizia di Stato a Napoli e provincia; Napoli, l’Ombra della Stazione: Dove il Degrado Diventa Abitudine. Blitz nei suk abusivi: trovati 16 quintali di merce di vario genereNel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di mercati abusivi prelevando circa 16 quintali di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati ... napolitoday.it Napoli, catena umana a Porta Nolana contro il degrado urbano«Qui solo borseggi, sporcizia e risse tra extracomunitari». È la denuncia dei residenti e dei commerciati della zona di Porta Nolana a Napoli dove, nel pomeriggio ... ilmattino.it Napoli, a Porta Nolana una catena umana per dire no al degrado urbano Non ce la fanno più residenti e commercianti dello storico quartiere partenopeo di Porta Nolana. Nonostante la presenza di tanti monumenti e di scorci significativi "qui solo borseggi, sp - facebook.com facebook #Cronaca Porta Nolana: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato x.com