Napoli per Conte ancora difficoltà contro i tecnici ' giochisti'

A Napoli, il tecnico della squadra affronta ancora diverse sfide contro gli allenatori che prediligono un calcio più offensivo e tatticamente elaborato. La partita prevista è stata rinviata, lasciando in sospeso le strategie e le questioni legate alle difficoltà incontrate sul campo. La situazione mette in evidenza le tensioni tra le varie filosofie di gioco e le sfide che i tecnici devono affrontare in questa stagione.

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Napoli, 12 maggio 2026 – Un appuntamento rinviato, più che cancellato dalla rubrica: l'impressione è che la sconfitta contro il Bologna abbia tolto al Napoli la chance di festeggiare la matematica qualificazione alla prossima Champions League con due turni di anticipo, nel tripudio della cornice amica del Maradona e cancellando il proprio nome nell'elenco delle cinque formazioni ancora in lotta in quella che è diventata un'autentica bagarre. Parlando di appuntamenti, l'agenda degli azzurri segna due ultime occasioni per trovare quei 3 punti che mancano per sigillare quello che a inizio anno era stato fissato come...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, per Conte ancora difficoltà contro i tecnici 'giochisti' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Napoli di Conte fa più PAURA di prima: ecco perché Notizie correlate Napoli, Giovane e le difficoltà in azzurro: spunta l’idea di ConteIl mercato invernale ha portato in casa Napoli, tra gli altri, anche il classe 2003 Giovane, talento brasiliano che in quel di Verona è riuscito an... Como-Napoli:, Milinkovic-Savic salva gli azzurri: la squadra di Conte in difficoltàMilinkovic-Savic compie un intervento decisivo su Diao al 31?: il portiere del Napoli respinge il tentativo dell’attaccante comastre dopo il lancio... Argomenti più discussi: Serie A, Napoli-Bologna 2-3: passo falso per Conte. Non è ancora Champions; Napoli-Bologna 2-3; Rowe al 91' gela gli azzurri. Per Conte ancora niente qualificazione alla Champions; Napoli verso un posto in Champions, poi l’incontro Conte-De Laurentiis; Napoli, per la Champions c'è ancora da attendere: il Bologna passa al Maradona allo scadere. Arriva una svolta riguardo il futuro di Antonio Conte al Napoli L'edizione odierna de Il Mattino parla di un apertura totale da parte del tecnico leccese di continuare ancora al Napoli, anche per il terzo anno di contratto Sempre secondo quanto riporta il x.com Napoli-Bologna, match point Champions: le scelte di Conte e i tre big ai saluti - reddit.com reddit Conte a Napoli potrebbe accettare un percorso nuovo per luiCorbo: Conte a Napoli potrebbe avviare un grande ciclo, per lui inedito. Trattenere i migliori integrandoli con giovani di talento e futuro ... ilnapolista.it