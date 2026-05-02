Como-Napoli | Milinkovic-Savic salva gli azzurri | la squadra di Conte in difficoltà

Durante la sfida tra Como e Napoli della 35ª giornata di Serie A, al 31 minuto Milinkovic-Savic ha effettuato un intervento decisivo su Diao, che aveva ricevuto un passaggio da Nico Paz. Il portiere del Napoli è riuscito a respingere il tentativo dell’attaccante del Como, impedendo alla squadra di casa di andare in vantaggio. La partita si è mantenuta in equilibrio in questa fase cruciale del match.

Milinkovic-Savic compie un intervento decisivo su Diao al 31?: il portiere del Napoli respinge il tentativo dell’attaccante comastre dopo il lancio di Nico Paz, impedendo al Como di sbloccare la sfida della 35ª giornata di Serie A. Quella del senegalese, però, non è stata l’unica chance per i ragazzi di Fabregas. Como-Napoli: due squadre senza compromessi tattici. La partita tra Como e Napoli si sviluppa su ritmi elevati, con entrambe le formazioni decise a non speculare sul risultato. Conte aveva preannunciato uno scontro tra due organizzazioni tatticamente solide, e il campo conferma l’analisi. Gli azzurri controllano il possesso nei momenti critici, mentre il Como cerca di sorprendere in profondità con i movimenti di Paz e le accelerazioni di Diao.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Como-Napoli:, Milinkovic-Savic salva gli azzurri: la squadra di Conte in difficoltà Notizie correlate Leggi anche: Milinkovic-Savic salva il Napoli e si conferma un asso pararigori Napoli-Lazio 0-1, Milinkovic para il rigore di Zaccagni e salva gli azzurri (LIVE)Al Maradona si ritrovano Napoli e Lazio per il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Napoli, Milinkovic Savic: Il Como non mi sorprende: ha una identità molto chiara; Como–Napoli, le formazioni ufficiali; Dove vedere Como-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni. DIRETTA | Como Napoli (risultato 0-0) video streaming tv: salva Savic su Diao! (Serie A, oggi 2 maggio 2026)Diretta Como Napoli streaming video tv: i lariani sono vicini all'Europa e sognano la Champions League, scudetto sfumato per i partenopei. ilsussidiario.net Como-Napoli 0-0: Milinkovic-Savic salva su DiaoIl Napoli fa visita al Como oggi sabato 2 maggio alle 18 per la 35ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale ... tuttonapoli.net Como-Napoli 0-0, finisce il primo tempo al Sinigaglia: Rrahmani e Milinkovic-Savic salvano, al momento, il risultato #como #napoli #ilmattino - facebook.com facebook Serie A, in campo alle 18 Como-Napoli. DIRETTA #ANSA x.com