Napoli Giovane e le difficoltà in azzurro | spunta l’idea di Conte

Il Napoli ha recentemente inserito in rosa un giovane talento brasiliano, classe 2003, che si è messo in evidenza durante le prime partite in Serie A. Il suo percorso nel club sta affrontando alcune sfide, mentre si valutano diverse opzioni per migliorare la sua integrazione e il suo impatto in squadra. La società sta monitorando attentamente la situazione per definire i prossimi passi.

Il mercato invernale ha portato in casa Napoli, tra gli altri, anche il classe 2003 Giovane, talento brasiliano che in quel di Verona è riuscito an attirare su di sè nel corso della prima parte di stagione. Giovanni Manna ha deciso di puntare su di lui e di portarlo all'ombra del Vesuvio anche se, va detto, queste prime settimane di azzurro non sono state particolarmente esaltanti. L'attaccante 22enne non è riuscito ad incidere in maniera importante nel corso di queste prime settimane di Napoli, un'integrazione che tarda ancora ad arrivare. Ma quali sono i problemi reali che si nascondono dietro le difficoltà di Giovane ad esaltarsi con la...

