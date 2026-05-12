Napoli Pedullà senza freni su Conte | Lavoro mediocre è scadente…

Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato con tono critico la prestazione dell’allenatore dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. Pedullà ha definito il lavoro di Conte “mediocre” e “scadente”, evidenziando la delusione per la partita disputata dalla squadra. La discussione si concentra sull’andamento delle recenti partite e sulla gestione tecnica del team.

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Alfredo Pedullà, nel suo canale YouTube, attacca duramente Antonio Conte dopo il ko casalingo contro il Bologna. Il giornalista non risparmia critiche sulla stagione del Napoli, giudicando mediocre il lavoro dell’allenatore nonostante lo scudetto dell’anno precedente. Conte e i numeri: la difesa non regge. La prestazione degli azzurri al Maradona contro il Bologna, accende il dibattito sulla gestione tattica. Pedullà evidenzia il contrasto tra gli ingaggi erogati e il rendimento offensivo: un attacco che segna poco e produce ancora meno. La difesa, una volta solida, è diventata vulnerabile e perforata. Per il giornalista, il secondo posto in classifica non merita celebrazioni eccessive considerando l’investimento economico e il dominio assoluto dell’Inter, che ha ormai preso la larga.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Pedullà senza freni su Conte: “Lavoro mediocre, è scadente…” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pedullà: «Mercato Napoli in standby, Conte chiederà investimenti importanti» Leggi anche: Napoli, Pedullà conferma: Sarri è il primo nome se Conte va via