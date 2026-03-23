Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro del Napoli passa anche – e soprattutto – dal prossimo mercato. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha fatto il punto sulla situazione degli azzurri, sottolineando come ogni scelta sarà strettamente legata al risultato finale della stagione. «L’ultima giornata di campionato ha detto che il Napoli se la vuole giocare fino alla fine», ha spiegato Pedullà. «Ecco perché il calciomercato verrà basato su quello che sarà il risultato finale». Una linea chiara che impone attesa e riflessione, in vista di un’estate che potrebbe cambiare il volto della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pedullà: «Mercato Napoli in standby, Conte chiederà investimenti importanti»

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Una selezione di notizie su Mercato Napoli

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