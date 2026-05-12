Napoli omicidio a Ponticelli | nella notte l’agguato a un 51enne

Nella notte a Ponticelli, zona orientale di Napoli, un uomo di 51 anni è stato ucciso in un'operazione di fuoco. La vittima è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco mentre si trovava in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento non ci sono dettagli sulle possibili motivazioni o sui responsabili dell’omicidio.

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