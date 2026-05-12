Napoli omicidio a Ponticelli | nella notte l’agguato a un 51enne
Nella notte a Ponticelli, zona orientale di Napoli, un uomo di 51 anni è stato ucciso in un'operazione di fuoco. La vittima è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco mentre si trovava in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento non ci sono dettagli sulle possibili motivazioni o sui responsabili dell’omicidio.
Omicidio nella notte a Ponticelli, zona orientale di Napoli, vittima dell’ agguato un uomo di 51 anni. I poliziotti del Commissariato Ponticelli sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in via Cupa Vicinale Pepe per la segnalazione di una persona ferita da colpi di arma da fuoco. Sul posto hanno trovato il 51enne, ferito mentre si trovava all’interno di un furgone. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare ma qui è morto poco dopo, a causa della gravità delle ferite riportate. La vittima era già nota alle forze dell’ordine. Sull’accaduto indaga la Squadra mobile di Napoli. Questo articolo Napoli, omicidio...🔗 Leggi su Lapresse.it
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