Agguato nella notte a Napoli 20enne ucciso a colpi di pistola a Ponticelli

Nella notte a Napoli, un ragazzo di 20 anni è stato colpito da diversi proiettili a Ponticelli. Nonostante sia stato trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire quanto accaduto e stanno conducendo indagini nella zona. La vittima si chiamava Fabio Ascione.

La vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando provinciale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ponticelli, due minori feriti a colpi di pistola nella notte: agguato dopo lite tra giovaniDue minori feriti a colpi di pistola a Ponticelli e ricoverati all’Ospedale del Mare. Agguato nella notte: 48enne raggiunto da 2 colpi di pistola alle gambeNotte di violenza a Mondragone, dove un uomo di 48 anni è rimasto ferito a seguito di un agguato a colpi di arma da fuoco. Temi più discussi: Nuova sparatoria a Napoli, esplosi oltre dieci colpi di pistola nella notte; Spari a Roma, uomo ferito da colpi di pistola: Volevano rapinarmi; Agguato in strada alla Sanità con due feriti: arrestati due minorenni, uno sarebbe il fratello dell'assassino di Giò Giò; Misterbianco, spari in strada: ferito un 19enne. Nuova sparatoria a Napoli, esplosi oltre dieci colpi di pistola nella notteNeanche il tempo di fare i conti con l’agguato scattato in piazza Carolina, che in città si registra subito un nuovo raid. Ancora violenza e ancora il centro storico al centro ... ilmattino.it Agguato a colpi di pistola nella notte a Secondigliano: due feriti portati in ospedaleSangue nella notte appena trascorsa a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: due giovani sono stati feriti in un agguato a colpi di pistola. Da quanto si apprende, i due ... fanpage.it Le #BIONDINE tentano un agguato ai #RACCOMANDATI: Chanel e Filippo se ne accorgono e si allontanano correndo. #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - facebook.com facebook La morte è sempre in agguato. La vediamo nella violenza, nelle ferite del mondo, nel grido di dolore che si leva da ogni parte per i soprusi che schiacciano i più deboli, per l’idolatria del profitto che saccheggia le risorse della terra, per la violenza della guerra x.com