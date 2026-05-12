Napoli minaccia una barista con un coltello | arrestato 41enne

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver minacciato una barista con un coltello in piazza San Francesco a Capuana. La Polizia di Stato è intervenuta sul posto e ha messo fine alla situazione, portando l’uomo in custodia. Non sono stati segnalati feriti o ulteriori danni durante l’intervento. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’individuo e il trasferimento in commissariato.

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Piazza San Francesco a Capuana, intervento della Polizia di Stato: uomo minaccia una barista armato di coltello e viene arrestato. Napoli, momenti di tensione in piazza San Francesco a Capuana. Attimi di paura nel pomeriggio odierno in piazza San Francesco a Capuana, nel centro di Napoli, dove un uomo armato di coltello ha minacciato una dipendente di un bar. Il rapido intervento della Polizia di Stato ha evitato conseguenze più gravi e portato all’arresto di un 41enne originario del Burkina Faso. A diffondere la notizia la Questura di Napoli L’episodio si inserisce nel contesto dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore di Napoli a seguito dei fatti avvenuti nella stessa piazza domenica pomeriggio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, minaccia una barista con un coltello: arrestato 41enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ancora violenza a Porta Capuana: minaccia con un coltello una barista, arrestato 41enneDopo l'omicidio di ieri, ancora un episodio di violenza a Porta Capuana, nel cuore di Napoli: la polizia ha arrestato un 41enne, che ha minacciato... Armato di coltello terrorizza e minaccia di morte barista e clienti di un locale: arrestatoPavia, 31 marzo 2026 – È entrato nel bar armato di coltello, ha minacciato di morte la barista e i clienti, per farsi consegnare i soldi. Argomenti più discussi: Napoli, Piazza San Francesco a Capuana: minaccia la dipendente di un bar brandendo un coltello, arrestato 41enne; Ancora violenza a Porta Capuana: minaccia con un coltello una barista, arrestato 41enne; Rissa con morto a Porta Capuana, nuovo episodio di violenza: uomo entra armato di coltello in un bar; Uomo di 32 anni muore nella rissa tra extra comunitari a Porta Capuana, arrestato l'aggressore a Napoli. Ancora violenza a Porta Capuana: minaccia con un coltello una barista, arrestato 41enneDopo l'omicidio di ieri, ancora un episodio di violenza a Porta Capuana, nel cuore di Napoli: la polizia ha arrestato un 41enne, che ha minacciato con ... fanpage.it