Mercato Juve occhi su Davis | può essere lui l’attaccante del futuro?

Da calcionews24.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus monitora con attenzione la situazione di un attaccante dell’Udinese, attualmente impegnato contro i bianconeri in campionato. La squadra torinese valuta il possibile inserimento di questo giocatore nel proprio reparto offensivo, considerando le sue prestazioni recenti e il suo potenziale come futuro investimento. La sfida tra Juventus e Udinese rappresenta un momento chiave per osservare da vicino le caratteristiche di questo attaccante.

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