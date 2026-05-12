Napoli il disastro della stagione | giocatore messo in panchina in men che non si dica

Negli ultimi giorni si è parlato molto della partita del Bologna, in particolare della sostituzione rapida di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere è stato tolto dal campo in modo immediato dopo pochi minuti dall'inizio della gara. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sui motivi. La scelta ha suscitato molte discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Negli ultimi giorni, non si fa altro che parlare della prestazione di Vanja Milinkovic-Savic contro il Bologna. La vicenda ha riaperto un dibattito su un punto considerato centrale, sin dall’inizio della stagione. Il portiere, nel giro di poco tempo, ha conquistato il cuore del Mister Antonio Conte. Tuttavia, in diverse partite le sue uscite hanno lasciato i tifosi con l’amaro in bocca. Contro il Bologna, la prestazione del calciatore serbo non è stata affatto delle migliori. Anzi, tutt’altro. A dir il vero, quest’episodio non è stato nient’altro che l’epilogo di una serie di prove simili; contraddistinte da una sbagliata impostazione del gioco, errori in uscita e una generale sensazione di incertezza.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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#napolibologna un disastro davvero enorme. doveva essere una festa ora ci sarà da sudare è tanto anche perchè il pisa farà il partitone della vota e questo #Napoli si è spento su un 2 a 2 che diceva davvero poco. forse ci andiamo in Champions ma così non x.com

Il disastro della compiacenza è sciocco come Bisanzio reddit

Napoli, il disastro della stagione: giocatore messo in panchina in men che non si dicaNegli ultimi giorni, non si fa altro che parlare della prestazione di Vanja Milinkovi?-Savi? contro il Bologna. dailynews24.it