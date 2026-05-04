Thuram si sbilancia | Per me Barella è il miglior giocatore italiano non capivo perché venisse messo in discussione!

Dopo la conquista dello scudetto da parte dell’Inter, Marcus Thuram ha espresso il suo giudizio su alcuni giocatori italiani. In occasione di un’intervista a DAZN, l’attaccante francese ha dichiarato che, a suo avviso, un centrocampista italiano è il miglior giocatore del suo paese e ha criticato chi ha messo in discussione questa opinione. Le sue parole sono arrivate nel contesto della festa per il titolo vinto dai nerazzurri.

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