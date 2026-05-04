Thuram si sbilancia | Per me Barella è il miglior giocatore italiano non capivo perché venisse messo in discussione!

Da calcionews24.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la conquista dello scudetto da parte dell’Inter, Marcus Thuram ha espresso il suo giudizio su alcuni giocatori italiani. In occasione di un’intervista a DAZN, l’attaccante francese ha dichiarato che, a suo avviso, un centrocampista italiano è il miglior giocatore del suo paese e ha criticato chi ha messo in discussione questa opinione. Le sue parole sono arrivate nel contesto della festa per il titolo vinto dai nerazzurri.

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