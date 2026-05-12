Durante l'estate, la squadra di Napoli si trova al centro di diversi cambiamenti, con alcuni giocatori chiave in bilico e il futuro dell'allenatore ancora da definire. Dopo la sconfitta contro il Bologna nello stadio di casa, il club ha concluso con successo alcune operazioni di mercato e si prepara a affrontare le prossime sfide con un quadro di elementi ancora da consolidare. La situazione della squadra resta sotto osservazione, con decisioni che si attendono nei prossimi giorni.

Il Napoli archivia il ko del “Maradona” contro il Bologna senza perdere il secondo posto in classifica. Gli azzurri restano pienamente in corsa per chiudere la stagione tra le prime della Serie A e adesso l’obiettivo immediato è uno solo: conquistare i tre punti a Pisa per mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League. Solo dopo aver centrato il traguardo europeo, la società potrà concentrarsi con maggiore serenità sulle strategie per il futuro e sulle prossime mosse di mercato. Secondo quanto riferito dalla redazione sportiva di Sky Sport, l’estate potrebbe portare cambiamenti importanti all’interno della rosa. Diversi big, infatti, sarebbero in bilico in vista della prossima stagione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, estate di cambiamenti: big in bilico e futuro Conte da chiarire

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