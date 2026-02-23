Emily DiDonato | Dieci anni fa come beauty ambassador non dovevi parlare Da modella avevo un rapporto complicato con il cibo Oggi ho seguito un percorso che mi ha fatto scoprire i suo valori nutrizionali e quanto possa farmi stare bene Mi concedo 20 minuti di yoga al giorno senza distrazioni il dono più grande che ci si possa fare

Emily DiDonato spiega come la sua esperienza come modella e il rapporto complicato con il cibo abbiano spinto a riscoprire l’importanza della cura di sé. Dieci anni fa, il ruolo di beauty ambassador le impediva di parlare apertamente, ma ora si dedica con passione allo yoga e alla nutrizione, trovando in questi rituali un modo per sentirsi meglio. La sua routine quotidiana include 20 minuti di meditazione, un gesto semplice ma significativo.

La trentacinquenne, il suo compleanno cade proprio oggi 24 febbraio, ha adottato nella sua vita un approccio consapevole e olistico, è diventata insegnante di yoga certificata e nutrizionista, riflettendo un cambiamento culturale che stiamo vivendo tutti, improntato nn solo alla bellezza esteriore ma all'ascolto del corpo, all'equilibrio emotivo e a un concetto di longevità inteso come riscoperta della semplicità nella cura di sé. Il ritorno di Emily Di Donato, al ruolo di ambassador beauty per il brand dermocosmetico Vichy Laboratories, che arriva dopo otto anni - nel 2018 era stata scelta da Biotherm come volto del marchio skincare per il suo approccio naturale - oggi è una scelta dettata da maturità e cognizione di causa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Argomenti discussi: La storia tra Emily Di Donato e Vichy, un successo di fiducia e bellezza integrativa. Dalla soluzione della forfora alla nuova linea prodotti.

