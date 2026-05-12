Napoli Corbo attacca Conte | Squadra spenta e confusa il Bologna ha dominato il primo tempo

Da napolipiu.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente sconfitta contro il Bologna, si sono scatenate dichiarazioni critiche nei confronti dell'allenatore del Napoli. Un commentatore ha descritto la squadra come spenta e confusa, sottolineando che nel primo tempo il Bologna ha avuto il predominio del gioco. La partita ha suscitato discussioni sulla situazione attuale e sulle prospettive future della formazione partenopea.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La sconfitta contro il Bologna apre interrogativi profondi sul presente e soprattutto sul futuro del Napoli. Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica Napoli, analizza duramente la prova della squadra di Antonio Conte, sottolineando errori tattici, mancanza di energia e un clima generale di smarrimento che rischia di pesare anche sulle riflessioni future del club. Secondo Antonio Corbo su Repubblica Napoli, il primo tempo del Napoli è stato completamente consegnato nelle mani di Vincenzo Italiano, uno dei tecnici accostati proprio alla panchina azzurra in caso di separazione da Conte.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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