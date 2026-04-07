Corbo | Il primo tempo è una raffica di cattivi pensieri partita più ottusa degli ultimi tempi

Nel suo editoriale su Repubblica, Corbo ha descritto il primo tempo della partita Napoli-Milan come una fase caratterizzata da molti pensieri negativi, definendola più ottusa rispetto alle ultime uscite. Ha commentato che la fase iniziale si è distinta per una mancanza di chiarezza e di ritmo, evidenziando come le squadre abbiano mostrato difficoltà nel trovare il ritmo giusto. La partita si è poi sviluppata con diverse interruzioni e poca fluidità.

“Rimane Conte ad inseguire l’Inter. In ritardo ha cercato secondo posto e sorpasso. Ma che fatica, perché la supersfida di Pasqua si presenta invece come la partita più ottusa degli ultimi tempi. Il primo tempo è una raffica di cattivi pensieri. Due allenatori ritenuti tatticisti raffinati e vincenti onorano la loro fama sconfinando, fino a diventare maestri del non gioco. Conte è il primo a cambiare. Proprio lui che potrebbe ricordare i tormenti della sua ennesima formazione d’emergenza. Comincia con una idea temeraria, dimentica Alisson Santos e inventa l’altro brasiliano Giovane prima punta. È una illusione però di grandezza, perché i suoi più celebrati interpreti deludono. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Corbo: “Il primo tempo è una raffica di cattivi pensieri, partita più ottusa degli ultimi tempi” Leggi anche: Corbo: “Napoli-Milan la partita più ottusa degli ultimi tempi” Leggi anche: Inter, una primavera di fuoco: Chivu cura la squadra dai cattivi pensieri. Con un Thuram in più Temi più discussi: L’ex promessa del Bologna Corbo non convince in Serie B: i suoi numeri; Serie B Reggiana-Pescara: 1-3 Risultato finale; Reggiana–Pescara 1-3: Olzer–Insigne–Meazzi firmano una vittoria pesantissima; Corbo: Napoli-Milan la partita più ottusa degli ultimi tempi. Corbo: Napoli-Milan, raffica di cattivi pensieri nel primo tempo. La partita più ottusa degli ultimi tempiNel consueto editoriale su La Repubblica il giornalista sportivo Antonio Conte ha analizzato lo spettacolo offerto da Napoli-Milan. areanapoli.it Editoriale Corbo: Primo tempo da cattivi pensieri, poi entra Alisson...Nel suo consueto editoriale post-partita, il giornalista Antonio Corbo ha commentato così la gara vinta dal Napoli contro il Milan: Il primo tempo è una raffica di ... tuttonapoli.net Corbo, Gravillon e Meazzi per Letizia, Altare e Valzania. #ReggianaPescara [1-2] x.com Buona Pasqua dal Centro Dentale Corbo Un augurio sincero di serenità, sorrisi e momenti felici da condividere con le persone che amate Perché un bel sorriso rende ogni occasione ancora più speciale - facebook.com facebook