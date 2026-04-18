Il futuro di Antonio Conte sembra essere al centro dell’attenzione, dopo le recenti dichiarazioni che collegano il suo nome a una possibile nomina nazionale. Nel frattempo, il club di appartenenza mostra segnali di fretta nel definire le prossime mosse legate alla gestione dell’allenatore. La situazione si sta sviluppando in un clima di attese e colloqui tra le parti interessate.

Il futuro di Antonio Conte torna al centro del dibattito. E stavolta sullo sfondo non c’è solo il Napoli. Nell’analisi firmata per Repubblica, Antonio Corbo lega il nome del tecnico azzurro anche alla possibile panchina della Nazionale, spiegando come questa prospettiva possa avere un peso reale nelle riflessioni delle prossime settimane. Il nodo, però, è soprattutto temporale. Da una parte c’è la FIGC, che dovrà aspettare la fine di giugno per arrivare alla scelta del nuovo commissario tecnico. Dall’altra c’è il Napoli, che non può permettersi di restare fermo troppo a lungo. La società deve organizzare i ritiri, definire il progetto tecnico e impostare il mercato con anticipo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Corbo: “Conte-Nazionale, il Napoli ha fretta”

Lo sfogo di Antonio Conte al termine di Napoli-Chelsea

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