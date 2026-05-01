Scott McTominay ha descritto lo Scudetto conquistato a Napoli come un momento indimenticabile, sottolineando che la squadra ha celebrato con amici, familiari e tifosi per diversi giorni. Dopo aver condiviso la gioia di quella vittoria, ha anche commentato il ruolo di allenatore, senza entrare in dettagli. La vittoria ha rappresentato un traguardo importante per il club e i suoi sostenitori.

Scott McTominay ha parlato dello Scudetto vinto a Napoli come di un momento incredibile e speciale, sottolineando come la squadra abbia festeggiato insieme per giorni interi con famiglia, amici e tifosi. McTominay e il metodo Conte: un calcio di un altro livello. Il centrocampista scozzese ha raccontato alla ‘BBC’ come l’allenatore gli abbia insegnato a guardare il calcio sotto una luce completamente diversa. “ Conte ci ha fatto vedere il calcio sotto una luce diversa e anche l’aspetto mentale del gioco in modo differente, che per me è fondamentale”. Gli allenamenti di Conte sono notoriamente intensi, come confermato anche da chi li ha sperimentati direttamente, ma i risultati ottenuti riflettono esattamente il modo in cui l’allenatore vuole affrontare le partite.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - McTominay: “Scudetto col Napoli un momento speciale!”, poi le parole su Conte

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