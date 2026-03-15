Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno concluso la loro separazione senza ricorrere a cause legali. L’accordo tra i due è stato raggiunto, con l’aiuto dell’avvocato di Totti. La coppia ha deciso di concludere il matrimonio senza aprire un procedimento giudiziario o entrare in conflitto in tribunale. La separazione è stata definita in modo consensuale.

È ufficialmente finito il matrimonio di Manuela Arcuri e il produttore cinematografico Giovanni Di Gianfrancesco: nessuna battaglia legale per la coppia dopo la separazione, nessuno scontro in tribunale. Per la coppia un’intesa consensuale che regolerà sia gli aspetti economici che quelli familiari. Ecco i dettagli dell’accordo di separazione, seguito dall’avvocato Antonio Conte, professionista già noto per aver gestito alcune delle separazioni più mediatiche degli ultimi anni, tra cui quella di Francesco Totti e Ilary Blasi. Manuela Arcuri, i dettagli dell’accordo di separazione. Nessuna battaglia legale, niente scontri all’ultimo sangue in tribunale: hanno deciso di separarsi in modo consensuale Manuela Arcuri e il produttore cinematografico Giovanni Di Gianfrancesco, raggiungendo un accordo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Manuela Arcuri, già raggiunto l’accordo dopo la separazione: merito dell’avvocato di Totti

Articoli correlati

Manuela Arcuri: l’accordo di separazione dal maritoE' finita tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Francesco: il bambino di 11 anni resterà a vivere con la mamma e lui le dovrà dare 6mila euro al mese.

Leggi anche: Manuela Arcuri, la separazione dal marito: “Ci siamo dati per scontati”

Aggiornamenti e notizie su Manuela Arcuri

Temi più discussi: A Jesi e Ancona anteprima del film con Manuela Arcuri girato nelle Marche, cast in sala; Verissimo, Manuela Arcuri conferma la fine del suo matrimonio con Giovanni di Gianfrancesco: Ecco il motivo; Manuela Arcuri furiosa con le amiche che hanno sedotto suo marito, nuovi dettagli: Avrei potuto finire in galera.

Manuela Arcuri, assegno di 6mila euro dal marito dopo la separazione: accordo (grazie all'avvocato di Totti) anche sul figlioÈ finito il matrimonio tra Manuela Arcuri e il produttore cinematografico Giovanni Di Gianfrancesco. La coppia ha deciso di mettere fine ... msn.com

Manuela Arcuri ottiene maxi assegno e affido condiviso dopo separazioneSeparazione consensuale tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco La relazione tra l’attrice Manuela Arcuri e il produttore cinematografico Giova ... assodigitale.it

Si è concluso con un accordo amichevole il matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Il viaggio di famiglia Dubai non ha fatto rientrare la crisi Quali sono gli accordi e con chi resterà il piccolo Mattia facebook

Manuela Arcuri si separa dal marito: accordo per 6mila euro al mese, la villa di famiglia e l'affido condiviso del figlio x.com