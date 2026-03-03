L’Inter sta lavorando a un importante acquisto di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e competere al massimo livello nella prossima stagione. La società ha già definito alcune trattative e si sta preparando a ufficializzare un colpo importante che potrebbe cambiare le carte in tavola per i nerazzurri. I tifosi attendono con entusiasmo le novità che arriveranno a breve.

l'inter prepara un intervento decisivo sul mercato, con un piano mirato a potenziare la rosa e a inseguire obiettivi concreti in vista della prossima stagione. la gestione delle risorse e la ricerca di profili di valore sono al centro dell'attenzione, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività sia in nazionale sia in ottica europea. La stagione estiva si annuncia decisiva per l’Inter, pronta a una vera rivoluzione di mercato orientata a rinforzare. Josep Martinez all'Inter: titolare contro il Como? Chivu valuta, ma il futuro è in bilico Inter scende in campo questa sera per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como, e una novità tra i pali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Inter pronta al colpo di mercato che fa impazzire i tifosi

Materazzi ricorda la vittoria della Coppa del Mondo per Club con l’Inter: il messaggio social che fa impazzire i tifosi! – FOTOCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Perisic non dimentica l’Inter: il commento social del croato fa impazzire i tifosi nerazzurri – FOTOdi Redazione Inter News 24Perisic, nella giornata di ieri, giorno del suo compleanno numero 37, si è reso protagonista di un commento social a tinte...

BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!!MAROTTA AFFONDA PER IL BOMBER DEL FUTURO CHE FA IMPAZZIRE I TIFOSI!!

Approfondimenti e contenuti su Inter pronta

Temi più discussi: Idea a costo zero per il Bologna, colpo in casa Inter per l’estate; L’incredibile voce: l’Inter pronta a compiere il colpo gobbo in casa Juve!; Inter, i conti non tornano: Bodo fatale, la dirigenza pronta ai grandi tagli; Mercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions. La strategia.

Sono tutti d’accordo, follia Inter per questo super colpoLa società nerazzurra interverrà in maniera importante sul mercato e già prepara il piano per un grande colpo Lo scudetto è ormai vicino e domenica nel derby potrebbe essere messo il sigillo al campio ... calcionews24.com

Inter, prima reazione sul mercato: colpo a costo zeroIl mercato dell'Inter si scalda dopo l'eliminazione dalla Champions. Marotta vuole Goretzka a parametro zero dal Bayern Monaco ... interlive.it

L'Arsenal fa sul serio per Pio Esposito! Ecco la pronta risposta dell'Inter https://www.internews24.com/mercato-inter-arsenal-pio-esposito-ultime/ #Esposito #Inter #Calciomercato #Chivu - facebook.com facebook

GdS – Thuram non più incedibile: “Inter pronta a ragionare su separazione. A patto che…” x.com