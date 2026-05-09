Le notizie provenienti dalla Turchia riguardano il possibile trasferimento di Romelu Lukaku al Fenerbahçe. Il club turco ha manifestato l’interesse e il presidente ha dichiarato che acquisterà l’attaccante se vincerà le elezioni previste per i prossimi 6 e 7 giugno. La trattativa sta attirando l’attenzione dei tifosi, che sperano in un trasferimento che potrebbe portare novità nel mercato.

Romelu Lukaku verso la Turchia: il Fenerbahce lo vuole e il suo presidente promette l’acquisto ai tifosi se vincerà le elezioni il 6 e 7 giugno prossimi. Lukaku e Yildirim: la promessa elettorale del Fenerbahce. Aziz Yildirim, candidato alla presidenza del Fenerbahce, ha lanciato una sfida elettorale senza precedenti. Se vincerà le elezioni, comprerà Lukaku. Come rivela Il Mattino, il magnate turco ha trasformato il centravanti belga in una promessa concreta alla tifoseria del club di Istanbul, utilizzandolo come argomento principale della sua campagna. Il voto si terrà tra il 6 e il 7 giugno, e una vittoria di Yildirim potrebbe spalancare le porte turche all’ex attaccante del Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku, l’annuncio dalla Turchia fa impazzire i tifosi: l’affare può decollare!

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuroVinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo.

Inter pronta al colpo di mercato che fa impazzire i tifosil'inter prepara un intervento decisivo sul mercato, con un piano mirato a potenziare la rosa e a inseguire obiettivi concreti in vista della prossima...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Napoli, Lukaku torna: Conte aspetta chiarimenti immediati; Lukaku è tornato a Napoli, l'agente: Si incontrerà con Conte, starà al mister decidere se farlo giocare o meno; Napoli, Hojlund unica certezza per l'attacco della prossima stagione: da Lukaku e Lucca alla tentazione Keinan Davis, cosa sta succedendo; Lukaku è tornato a Napoli: cosa succede adesso? Le ultime su gelo con Conte, finale di stagione e futuro.

Napoli, l’annuncio su Lukaku per le ultime 3 giornateLukaku è pronto a tornare completa disposizione di Conte in vista delle ultime tre giornate di campionato. L'attaccante ... fantamaster.it

Lukaku torna a Napoli, vede Conte ma si allena da soloRomelu Lukaku è rientrato al Napoli Training Center e ha svolto un lavoro individuale. Così il Napoli sui suoi canali ufficiali sintetizza in modo estremamente asciutto il ritorno dell'attaccante be ... ansa.it

Avanza Davis per l'attacco, Gazzetta: "Napoli vede in lui un Lukaku 2.0" x.com

Aggiornamento ufficiale: Lukaku è tornato al centro di allenamento. reddit