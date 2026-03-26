Quattro uomini di origine magrebina, tra i 36 e i 46 anni, sono stati arrestati a Torino Mirafiori nel marzo 2026 dai carabinieri, in seguito a un episodio avvenuto il 7 giugno 2025. Quel giorno, un uomo di circa quarant'anni, originario del Camerun e residente in Francia, è stato aggredito, stordito con un taser e picchiato durante una rapina violenta.

Quattro magrebini di età compresa tra 36 e 46 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Torino Mirafiori a marzo 2026 per una violenta aggressione ai danni di un camerunese sulla quarantina residente in Francia avvenuta oltre nove mesi prima, la sera del 7 giugno 2025, in strada del Drosso a Torino. Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dagli investigatori, i cinque si erano dati appuntamento per concludere affari di non precisata natura. Durante l’incontro però, improvvisamente, i quattro uomini avrebbero inizialmente tentato di costringere la vittima a salire a bordo di un’auto. Al rifiuto opposto dall’uomo, gli arrestati lo hanno colpito ripetutamente con pugni e calci e utilizzando anche uno storditore elettrico (taser) al fine di impedire alla vittima ogni possibile reazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Violenta rapina a Torino Mirafiori Sud: uomo stordito con un taser e pestato, quattro arrestati dopo nove mesi

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